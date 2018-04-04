Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"

Известный в прошлом бразильский футболист Эмерсон сделал прогноз относительно будущего своего соотечественника из ПСЖ Неймара.

"В ижу ли я Неймара в "Реале"? Я могу видеть Неймара в любой команде. Скоро он станет лучшим игроком в мире ", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, Надаль высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru