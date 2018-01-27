Эмерсон в шаге от перехода в "Челси", переговоры по Джеко продолжаются

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Эмерсон в шаге от перехода в "Челси", переговоры по Джеко продолжаются

Лондонский "Челси" не оставляет попыток купить до закрытия зимнего трансферного окна двух игроков "Ромы" - защитника Эмерсона дос Сантоса и нападающего Эдина Джеко.

Как сообщает Football Italia, трансфер 23-летнего бразильца уже полностью согласован - "синие" заплатят за него 20 миллионов евро, ещё 6 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

А по Джеко переговоры между клубами продолжаются. "Челси" предлагает за 31-летнего боснийца 30 миллионов евро, но "Рома" хочет выручить от продажи ведущего игрока немного больше.

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