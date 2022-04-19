Эмерсон высказался о возможном возвращении в "Челси"

Фото: твиттер Эмерсона Палмери/Автор неизвестен

Защитник "Челси" Эмерсон, выступающий на правах аренды за "Лион", заявил, что он не хочет возвращаться в английский клуб.

"Я хочу остаться в "Лионе". Для меня нет проблем сказать это. "Лион" является великим клубом, мне нравится быть здесь. Впрочем, решение не зависит от меня", - приводит слова Эмерсона журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон провел за "Лион" 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" заинтересован в молодом защитнике "Челси". | http://soccernews.ru