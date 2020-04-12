Эмерсон заявил о готовности выступать за "Барселону"

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Эмерсон заявил о готовности выступать за "Барселону"

Бразилец Эмерсон уверен, что готов побороться за место в "Барселоне".

"Я сильно прогрессировал за время проведенное в "Бетисе". Все происходит стремительно. Я готов выступать за любую команду в следующем сезоне, включая "Барселону", - приводит слова Эмерсона Sportsmole.

"Барселона" приобрела Эмерсона у "Атлетико Минейро" минувшей зимой за 12 миллионов евро и отправила в аренду в "Бетис".

Арендное соглашение рассчитано до лета 2021 года, однако за дополнительную плату бразилец может присоединиться к "Барсе" этим летом.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты знаешь где постель Лео.Можешь там прилечь после Агуэро.

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