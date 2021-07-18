Эми Мартинес: "Я готов умереть за Месси"

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением о Лионеле Месси.

– Месси в инстаграме назвал вас зверем. Как вы на это отреагировали?

– Я лишился дара речи, когда это увидел. Эти слова и фотографии я сохраню на всю жизнь. То, что в полуфинале он подошел меня обнять, то, что он говорил в интервью, то, что публиковал в инстаграме, – все это дало мне силы для того, чтобы отбить мячи в финале и стать сильнее.

После того, как он называет меня феноменом, как я могу провалить финал? Я готов отдать за него свою жизнь, готов умереть за него. Я еще 4-5 месяцев назад говорил, что согласен, чтобы Месси выиграл Кубок Америки раньше меня. И это правда.

Даже бразильцы говорили, что желают Аргентине победы из-за Месси. А что уже говорить про самих аргентинцев?

Надеюсь, мы поможем ему победить и на чемпионате мира, – сказал вратарь.

Напомним, что сборная Аргентины 11 июля обыграла в финале Кубка Америки сборную Бразилии со счетом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии после паса Родриго де Пауля. Этот трофей стал первым для аргентинской сборной с 1993 года.

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