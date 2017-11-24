Эмили Ратаковски - модель, променявшая футбол на подиум

Известная американская модель Эмили Ратаковски для мира футбола - не последний человек. Она не только до того, как посвятить свою жизнь подиуму, пробовала свои силы в виде спорта №1, но и принимала непосредственное участие в презентации нового логотипа туринского "Ювентуса". Поэтому ее попадание в нашу рубрику было лишь вопросом времени.

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