Эмили Ратаковски - модель, променявшая футбол на подиум

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Эмили Ратаковски - модель, променявшая футбол на подиумИзвестная американская модель Эмили Ратаковски для мира футбола - не последний человек. Она не только до того, как посвятить свою жизнь подиуму, пробовала свои силы в виде спорта №1, но и принимала непосредственное участие в презентации нового логотипа туринского "Ювентуса". Поэтому ее попадание в нашу рубрику было лишь вопросом времени.

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5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Болонья 13 17
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