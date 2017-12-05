Эмили Ратаковски - самая горячая девушка ноября

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Эмили Ратаковски - самая горячая девушка ноябряСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой ноября стала Эмили Ратаковски - модель, променявшая карьеру в футболе на подиум. Стройная красотка набрала 33% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 22% заняла подруга защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ригони Мичела Персико.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 20% голосов, Саре Саламо - новой подруге полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Эмили Ратаковски.

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