Эмир Катара решил заблокировать уход Мбаппе из ПСЖ

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Эмир Катара решил заблокировать уход Мбаппе из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не покинет клуб ближайшим летом, утверждает Get French Football News.

По информации источника, соответствующее решение принял лично владелец клуба, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Напомним, что купить 21-летнего француза хочет мадридский "Реал".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 120 матчей, забил 90 голов и сделал 49 ассистов.

Контракт форварда с парижанами рассчитан до конца сезона 2021/22.

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