Emirates Cup: "Арсенал" и "Севилья" побеждают

В субботу в рамках Emirates Cup состоялись два матча. "Севилья" одолела "РБ Лейпциг", а "Арсенал" разгромил "Бенфику".

"РБ Лейпциг" – "Севилья" - 0:1

Гол: Бен-Йеддер, 35 (пенальти) - 0:1.



"Арсенал" – "Бенфика" - 5:2

Голы: Серви, 11 - 0:1, Уолкотт, 24 - 1:1, Уолкотт, 33 - 2:1, Сальвио, 39 - 2:2, Лопес, 52 (автогол) - 3:2, Жиру, 64 - 4:2, Ивоби, 70 - 5:2.

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