Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в Англии

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Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в Англии

Бывший форварда "Реала" Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет The Sun.

По данным источника, в 35-летнем игроке заинтересован в "Вест Хэм Юнайтед", "Уотфорд" и "Шеффилд Юнайтед". Кроме того, ряд клубов из Серии А также интересуются футболистом.

Ранее Адебайор играл за такие команды, как "Мец", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Истанбул Башакшехир". 

Футболист провел 31 матч за сборную Того и забил 9 голов. 

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