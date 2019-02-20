Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе

Теги левантедалянь ифан

Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе

Форвард "Леванте" Эммануэль Боатенг перейдет в китайский клуб "Далянь Ифан", к которому недавно присоединился экс-капитан "Наполи" Марек Гамшик.

Трансферная стоимость игрока - 11 миллионов евро. Transfermarkt.com оценивает футболиста лишь в 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне в матче 37-го тура испанской Примеры с "Барселоной" Боатенг забил три гола. Игра закончилась в пользу "Леванте" (5:4).

В текущем сезоне Боатенг не отметился особой результативностью, забив лишь один гол. 

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