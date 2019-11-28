Эммануэль Пети раскритиковал Неймара

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Эммануэль Пети раскритиковал Неймара

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о форварде ПСЖ Неймаре, заявив, что он эгоист. Об этом сообщает RMC.

"Во время матча Неймар думает лишь о себе. Поставьте себя на место его товарищей, которым приходится терпеть его приходи, ему плевать на клуб и его фанатов. Он не уважает ПСЖ", - сказал Пети.

В этом сезоне бразилец участвовал в 6 матчах за ПСЖ в чемпионате Франции, забив 4 гола.

Напомним, что этим летом Неймар хотел покинуть парижский клуб и перейти в "Барселону".

А еще: Марсело сказал Неймару, что тот играет лучше Мбаппе в ПСЖ| http://soccernews.ru
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