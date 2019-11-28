Эммануэль Пети раскритиковал Неймара
Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о форварде ПСЖ Неймаре, заявив, что он эгоист. Об этом сообщает RMC.
"Во время матча Неймар думает лишь о себе. Поставьте себя на место его товарищей, которым приходится терпеть его приходи, ему плевать на клуб и его фанатов. Он не уважает ПСЖ", - сказал Пети.
В этом сезоне бразилец участвовал в 6 матчах за ПСЖ в чемпионате Франции, забив 4 гола.
Напомним, что этим летом Неймар хотел покинуть парижский клуб и перейти в "Барселону".
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|Команда
|М
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|2
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|14
|24
|3
|Бордо
|14
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|13
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|Монпелье
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|7
|Реймс
|14
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|Нант
|14
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|Лион
|14
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|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
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|Страсбур
|14
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|Монако
|14
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|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
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|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
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|Ним
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|11