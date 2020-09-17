"Эммен" не сумел заключить спонсорское соглашение с секс-шопом

Теги эммен

"Эммен" не сумел заключить спонсорское соглашение с секс-шопом

Клуб чемпионата Голландии "Эммен" не смог заключить новое спонсорское соглашение. Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, спонсором команды должна была стать сеть магазинов с секс-игрушками EasyToys. Стороны уже согласовали контракт, по условиям которого клуб получал бы 500 тыс евро за сезон.

Однако Королевский футбольный союз заблокировал сделку, так как она не соответствует регламенту о спонсорстве, который звучит так: "Спонсорское соглашение не должно противоречить никакому закону, общественному порядку или морали, Кодексу рекламы Нидерландов, а также порядочности, уставам и правилам KNVB или решениям футбольного руководства"

Представители секс-магазина были очень разочарованы решением союза.

А еще: Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов