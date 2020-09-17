"Эммен" не сумел заключить спонсорское соглашение с секс-шопом

Клуб чемпионата Голландии "Эммен" не смог заключить новое спонсорское соглашение. Об этом сообщает Goal.com.



По данным источника, спонсором команды должна была стать сеть магазинов с секс-игрушками EasyToys. Стороны уже согласовали контракт, по условиям которого клуб получал бы 500 тыс евро за сезон.



Однако Королевский футбольный союз заблокировал сделку, так как она не соответствует регламенту о спонсорстве, который звучит так: "Спонсорское соглашение не должно противоречить никакому закону, общественному порядку или морали, Кодексу рекламы Нидерландов, а также порядочности, уставам и правилам KNVB или решениям футбольного руководства"



Представители секс-магазина были очень разочарованы решением союза.



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