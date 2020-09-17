"Эммен" не сумел заключить спонсорское соглашение с секс-шопом
Клуб чемпионата Голландии "Эммен" не смог заключить новое спонсорское соглашение. Об этом сообщает Goal.com.
По данным источника, спонсором команды должна была стать сеть магазинов с секс-игрушками EasyToys. Стороны уже согласовали контракт, по условиям которого клуб получал бы 500 тыс евро за сезон.
Однако Королевский футбольный союз заблокировал сделку, так как она не соответствует регламенту о спонсорстве, который звучит так: "Спонсорское соглашение не должно противоречить никакому закону, общественному порядку или морали, Кодексу рекламы Нидерландов, а также порядочности, уставам и правилам KNVB или решениям футбольного руководства"
Представители секс-магазина были очень разочарованы решением союза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23