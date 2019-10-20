"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии

"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в рамках 10-го тура чемпионата Голландии.

"Эммен" - "Фортуна С" - 2:1 (0:1)

Голы: Самбу, 16 - 0:1, де Леув, 52 - 1:1, Пенья, 82 - 2:1.

"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Бейл, Ферхат Гергюлю, Хиарий, деЛеув, Пенья (Бесте, 90), Чакон, Слагвер (Ариас, 46), Лаурсен (Колар, 81).

"Фортуна С": Кошелев, Анга (Харрис, 61), Ниняй, Пасслак, Эссерс (Карьялайнен, 85), Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Дамашкан, 71).

"Гронинген" - "Спарта Р" - 2:0 (0:0)

Голы: Сирхейс, 85 - 1:0, Бенсхоп, 90+4 (с пенальти) - 2:0.

"Гронинген": Падт, ван Хинтум (ван Кам, 59), Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Сирхейс, 68), Эль-Мессауди, Матусива (Гудмундссон, 81), Бенсхоп, Эль Ханкури.

"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи, Сметс (Д.Дуарте, 86), Ахе (Пиру, 72), Райхи, Халил Дервисоглу (Велдвейк, 60).

"Эммен", имея в активе 10 баллов, занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, у "Фортуны" 6 баллов и 17-я строчка. "Гронинген" с 13 очками занимает 11 позицию, а "Спарта" с 15 баллами на 8 месте.

А еще: Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году| http://soccernews.ru