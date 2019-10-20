"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в чемпионате Голландии
"Эммен" обыграл "Фортуну", а "Гронинген" был сильнее "Спарты" в рамках 10-го тура чемпионата Голландии.
"Эммен" - "Фортуна С" - 2:1 (0:1)
Голы: Самбу, 16 - 0:1, де Леув, 52 - 1:1, Пенья, 82 - 2:1.
"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Бейл, Ферхат Гергюлю, Хиарий, деЛеув, Пенья (Бесте, 90), Чакон, Слагвер (Ариас, 46), Лаурсен (Колар, 81).
"Фортуна С": Кошелев, Анга (Харрис, 61), Ниняй, Пасслак, Эссерс (Карьялайнен, 85), Кокс, Димерс, Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Дамашкан, 71).
"Гронинген" - "Спарта Р" - 2:0 (0:0)
Голы: Сирхейс, 85 - 1:0, Бенсхоп, 90+4 (с пенальти) - 2:0.
"Гронинген": Падт, ван Хинтум (ван Кам, 59), Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Сирхейс, 68), Эль-Мессауди, Матусива (Гудмундссон, 81), Бенсхоп, Эль Ханкури.
"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи, Сметс (Д.Дуарте, 86), Ахе (Пиру, 72), Райхи, Халил Дервисоглу (Велдвейк, 60).
"Эммен", имея в активе 10 баллов, занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, у "Фортуны" 6 баллов и 17-я строчка. "Гронинген" с 13 очками занимает 11 позицию, а "Спарта" с 15 баллами на 8 месте.
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|Команда
|М
|О
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|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
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|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|17
|Де Графсхап
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|29
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|НАК Бреда
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|23