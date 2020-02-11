"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии
"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии.
В составе гостей голами отметились Керим Фрай и Анко Янсен.
"Эммен" - "Твенте" - 2:0 (1:0)
Голы: Керим Фрай, 40 - 1:0, Янсен, 90+3 - 2:0.
"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет (Вендорп, 77), Хейлен, Араухо, Бейл, де Леув, Пенья (Ариас, 76), Бен Мусса, Чакон, Керим Фрай, Колар (Янсен, 72).
"Твенте": Дроммел, Схенк (Зехнини, 61), Трупе, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс (Накамура, 82), Селахи (Абурджания, 52), Ланг.
"Эммен" с 25 баллами занимает 11 место в турнирной таблице Эредивизии. У "Твенте" 24 очка и 13-я позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23