"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии

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"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии

"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии.

В составе гостей голами отметились Керим Фрай и Анко Янсен.

"Эммен" - "Твенте" - 2:0 (1:0)

Голы: Керим Фрай, 40 - 1:0, Янсен, 90+3 - 2:0.

"Эммен": Телгенкамп, Бюрнет (Вендорп, 77), Хейлен, Араухо, Бейл, де Леув, Пенья (Ариас, 76), Бен Мусса, Чакон, Керим Фрай, Колар (Янсен, 72).

"Твенте": Дроммел, Схенк (Зехнини, 61), Трупе, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс (Накамура, 82), Селахи (Абурджания, 52), Ланг.

"Эммен" с 25 баллами занимает 11 место в турнирной таблице Эредивизии. У "Твенте" 24 очка и 13-я позиция.

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