Эмоции футболистов и болельщиков после победы над Испанией

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Эмоции футболистов и болельщиков после победы над Испанией

Вся страна празднует победу сборной в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией.

Предлагаем вам посмотреть реакцию футболистов и болельщиков сборной России после исторической победы.

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