Эмоции футболистов и болельщиков после победы над Испанией

Вся страна празднует победу сборной в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией.

Предлагаем вам посмотреть реакцию футболистов и болельщиков сборной России после исторической победы.

Читайте также: Акинфеев останавливает Испанию: Россия пробивается в четвертьфинал чемпионата мира! | http://soccernews.ru