Эмоции игроков сборной Македонии после победы над Италией (видео)

Фото твиттер УЕФА

В сети появилось видео из раздевалки сборной Северной Македонии, которая накануне взяла верх над Италией (1:0).

Балканцы лишили действующего чемпиона Европы шансов попасть на ЧМ-2022, а сами 29 марта поспорят за путёвку на мундиаль с Португалией.

После исторической победы над "Скуадрой Адзуррой" македонцы не сдерживали эмоций.

Look what it meant to North Macedonia after knocking out Italy! ❤️



(via ffmacedonia/IG) pic.twitter.com/PqUAbZFzXr