Эмоциональная реакция Роналду на поражение сборной Португалии от Сербии
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выглядел крайне разочарованным после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Сербии.
Балканцы вырвали гостевую победу со счётом 2:1, отличившись на 90-й минуте, и добыли прямую путёвку на Чемпионат Мира.
Португальцы из-за этого поражения финишировали вторыми в отборочной группе и теперь сыграют в стыковых матчах.
Как Роналду отреагировал на фиаско своей сборной, показал портал Goal.
Just look at Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/tcwX3bayJD— GOAL (@goal) November 14, 2021
Не пропустите: Роналду впервые в квалификации ЧМ-2022 ни разу не пробил в створ ворот. | http://soccernews.ru
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