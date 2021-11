Эмоциональная реакция Роналду на поражение сборной Португалии от Сербии

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выглядел крайне разочарованным после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Сербии.

Балканцы вырвали гостевую победу со счётом 2:1, отличившись на 90-й минуте, и добыли прямую путёвку на Чемпионат Мира.

Португальцы из-за этого поражения финишировали вторыми в отборочной группе и теперь сыграют в стыковых матчах.

Как Роналду отреагировал на фиаско своей сборной, показал портал Goal.

Just look at Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/tcwX3bayJD