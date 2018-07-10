Эмоциональное интервью Артёма Дзюбы: "Впервые гордимся друг другом"

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Эмоциональное интервью Артёма Дзюбы: "Впервые гордимся друг другом"

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал эмоциональное интервью, в котором рассказал о разочаровании от вылета с ЧМ-2018, гордости за национальную команду и многом другом.

Не пропустите: Дзюба мог не сыграть на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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