Эмоциональное интервью Артёма Дзюбы: "Впервые гордимся друг другом"

Нападающий сборной России Артём Дзюба дал эмоциональное интервью, в котором рассказал о разочаровании от вылета с ЧМ-2018, гордости за национальную команду и многом другом.

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