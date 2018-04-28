"Эмполи" добыл путёвку в Серию А

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"Эмполи" добыл путёвку в Серию А

В рамках 38-го тура итальянской Серии Б "Эмполи" на своём поле сыграл вничью с "Новарой" со счётом 1:1.

Однако этого результата оказалось достаточно, чтобы тосканцы досрочно выиграли первенство и обеспечили себе путёвку в элитный дивизион.

Стоит отметить, что "Эмполи" вернулся в Серию А спустя всего год.

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