"Эмполи" - "Фиорентина" - 1:0, "Парма" - "Сампдория" - 3:3 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Эмполи" - "Фиорентина" - 1:0, "Парма" - "Сампдория" - 3:3 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Эмполи" - "Фиорентина"

"Парма" - "Сампдория"

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8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
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