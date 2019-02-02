"Эмполи" и "Кьево" расписали результативную ничью

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"Эмполи" и "Кьево" расписали результативную ничью

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Эмполи" сыграл вничью с "Кьево".

"Эмполи" - "Кьево" 2:2

Голы: Джаккерини, 31 - 0:1, Стемпиньски, 45 - 0:2, Капуто, 45 - 1:2, Капуто, 52 - 2:2

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Расмуссен, Паскуаль, Весели, Беннасер, Крунич (Мчедлидзе, 82), Траоре, Ди Лоренцо, Фариас (Оберлен, 58), Капуто.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Ярошиньски (Фрей, 83), Бани, Барба, Ригони, Кийине (Диуссе, 58), Джаккерини, Хетемай, Стемпиньски, Пеллиссье (Джорджевич, 29).

Предупреждение: Ярошиньски (25).

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