"Эмполи" купил нападающего "Арсенала"

"Эмполи" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Арсенала" Исмаэля Беннасера.

Сумма трансфера не разглашается. 19-летний алжирец заключил с итальянским клубом контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что за основную команду "Арсенала" Беннасер сыграл всего 1 матч.

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