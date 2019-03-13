"Эмполи" намерен вернуть бывшего тренера

Сегодня, 13 марта, стало известно, что "Эмполи" уволил главного тренера Джузеппе Якини.

54-летний специалист стал у руля итальянской команду в ноябре 2018-го, сменив на посту Аурелио Андреаццоли, который был отправлен в отставку в день рождения.

На данный момент известно, что клуб планирует вернуть Андреаццоли, о назначении которого будет объявлено в скором времени.

"Эмполи" в нынешнем сезоне набрал 22 балла, занимая 17 место турнирной таблицы Серии А.

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