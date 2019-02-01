"Эмполи" не успел оформить трансфер игрока "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургэмполимиха мевлятрансферы

"Эмполи" не успел оформить трансфер игрока "Зенита"

Трансфер защитника питерского "Зенита" Михи Мевли в "Эмполи" сорвался, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы согласовали условия аренды 28-летнего словенца, однако закрыть сделку итальянцы не успели из-за задержки международного трансферного сертификата из России.

В связи со сложившимися обстоятельствами проводится проверка, поэтому есть вероятность, что переход будет оформлен после дедлайна.

В текущем сезоне Мевля сыграл за "Зенит" 14 матчей и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" вскоре объявит о громком трансфере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Челси"

"Кристал Пэлас" арендовал форварда "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 21 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов