"Эмполи" не успел оформить трансфер игрока "Зенита"

Трансфер защитника питерского "Зенита" Михи Мевли в "Эмполи" сорвался, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы согласовали условия аренды 28-летнего словенца, однако закрыть сделку итальянцы не успели из-за задержки международного трансферного сертификата из России.

В связи со сложившимися обстоятельствами проводится проверка, поэтому есть вероятность, что переход будет оформлен после дедлайна.

В текущем сезоне Мевля сыграл за "Зенит" 14 матчей и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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