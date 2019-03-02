"Эмполи" - "Парма" - 3:3 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Эмполи" и "Пармой", который завершился яркой ничьей со счётом 3:3.
Не пропустите: "Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|26
|47
|4
|Милан
|25
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|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10