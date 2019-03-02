"Эмполи" - "Парма" - 3:3 (видеообзор матча)

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"Эмполи" - "Парма" - 3:3 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Эмполи" и "Пармой", который завершился яркой ничьей со счётом 3:3.

Не пропустите: "Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя. | http://soccernews.ru

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