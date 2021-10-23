"Эмполи" переиграл "Салернитану" в 9-м туре Серии А
Фото твиттер Серии А
В рамках 9-го тура чемпионата Италии "Эмполи" одержал выездную победу над "Салернитаной" со счётом 4:2.
Героем матча стал нападающий Андреа Пинамонти, оформивший дубль.
"Салернитана" – "Эмполи" - 2:4
Голы: 0:1 – 2 Пинамонти, 0:2 – 11 Кутроне, 0:3 – 13, автогол Страннберг, 0:4 – 45, пенальти Пинамонти, 1:4 – 48 Раньери, 2:4 – 55, автогол Исмайли.
"Салернитана": Белец, Айя (Дзортеа, 46), Страннберг, Ярошиньски, Раньери, Кешрида (Оби, 46), Рибери, Ди Таккьо, Кастанос, Нванкво (Джурич, 67), Гондо (Бонаццоли, 46).
"Эмполи": Викарио, Стоянович (Тонелли, 46), Луперто, Исмайли, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 73), Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Риччи, Кутроне (Байрами, 72), Пинамонти (Ла Мантия, 90).
Набрав три очка, "Эмполи" поднялся с 13-го на 10-е место в таблице Серии А. "Салернитана" идёт последней.
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