"Эмполи" подписал защитника "Милана"

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"Эмполи" подписал защитника "Милана"

"Эмполи" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Милана" Луки Антонелли.

31-летний футболист присоединился к тосканскому клубу на правах свободного агента и заключил трёхлетний контракт.

Антонелли выступал за "Милан" с 2015 года, сыграл 66 матчей и забил 5 голов.

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