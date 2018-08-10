"Эмполи" согласовал трансфер защитника "Милана"

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"Эмполи" согласовал трансфер защитника "Милана"

Защитник "Милана" Лука Антонелли в ближайшее время станет игроком "Эмполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 31-летний футболист присоединится к тосканскому клубу на правах свободного агента и заключит трёхлетний контракт.

В гонке за Антонелли "Эмполи" опередил "Фрозиноне" и "Бетис". Официально о сделке будет объявлено после прохождения игроком медобследования. 

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