"Эмполи" сообщил о переходе лучшего игрока Кубка Африки в "Милан"
Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди заявил, что марокканский полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан".
"Думаю, что Беннасер должен поблагодарить "Эмполи", который дал ему возможность вырасти в столь классного игрока. Мы же благодарим его за то, как он бился на поле от первой до последней секунды и никогда не жалел себя. Уверен, что фанаты "Милана" полюбят его. Беннасер напомним им Гаттузо", - приводит слова Аккарди Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за хавбека 16 миллионов евро. На недавно завершившемся Кубке Африки хавбек был признан лучшим игроком турнира. Также им интересовался "Спартак".
23-летний Беннасер в минувшем сезоне провел за "Эмполи" 31 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Милан" близок к покупке вингера "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии
-
Алжир впервые за 29 лет выиграл Кубок Африки, хотя ходит в фаворитах уже давно! Рецепт успеха - уникальное соединение кадров
-
Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
-
ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом"
-
Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"
Лента новостей
-
"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ
-
Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"
-
Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии
-
1
Де Лигт: "Я перешел в "Ювентус" не ради денег"
-
Гризманн: "Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров"
-
"Эмполи" сообщил о переходе лучшего игрока Кубка Африки в "Милан"
-
Алжир впервые за 29 лет выиграл Кубок Африки, хотя ходит в фаворитах уже давно! Рецепт успеха - уникальное соединение кадров
-
Червиченко: "У Кононова беда с головой"
-
Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
-
Неймар подвергся выговору при всей команде
-
"Ювентус" определился с ценой на форварда Кина
-
"Спартак" выступил с заявлением по поводу избиения фанатов после матча с "Ростовом"
-
3
"Бавария" предложила Алабу "Барселоне" и "Манчестер Сити" в обмен на Сане и Дембеле
-
6
Агент Бэйла: "Зидан – это позорище"
-
1
ПСЖ: "Барселона" не делала предложений по Неймару
-
ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом"
-
Легендарный тренер оценил возможный переход Икарди в "Ювентус"
-
Пьянич высказался о возможном уходе из "Ювентуса"
-
Зума определился со своим будущим в "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" добился прогресса в переговорах по трансферу Пепе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17