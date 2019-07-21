"Эмполи" сообщил о переходе лучшего игрока Кубка Африки в "Милан"

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"Эмполи" сообщил о переходе лучшего игрока Кубка Африки в "Милан"

Спортивный директор "Эмполи" Пьетро Аккарди заявил, что марокканский полузащитник Исмаэль Беннасер перейдет в "Милан".

"Думаю, что Беннасер должен поблагодарить "Эмполи", который дал ему возможность вырасти в столь классного игрока. Мы же благодарим его за то, как он бился на поле от первой до последней секунды и никогда не жалел себя. Уверен, что фанаты "Милана" полюбят его. Беннасер напомним им Гаттузо", - приводит слова Аккарди Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за хавбека 16 миллионов евро. На недавно завершившемся Кубке Африки хавбек был признан лучшим игроком турнира. Также им интересовался "Спартак".

23-летний Беннасер в минувшем сезоне провел за "Эмполи" 31 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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