"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии А
Фото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен
"Эмполи" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче 16-го тура Серии А.
"Эмполи" - "Удинезе" - 3:1
Голы: Деулофеу, 22 - 0:1, Стоянович, 49 - 1:1, Байрами, 59 - 2:1, Пинамонти, 78 - 3:1.
"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Тонелли, Вити (Романьоли, 66), Паризи, Хаас (Луперто, 82), Байрами (Хендерсон, 82), Журковски (Бандинелли, 81), Риччи (Штулац, 72), Кутроне, Пинамонти.
"Удинезе" - Сильвестри, Соппи (Яяло, 55), Перес (Самарджич, 79), Де Майо, Самир (Нюйтинк, 55), Удоджи, Арслан (Пуссетто, 65), Макенго, Саксесс (Несторовски, 79), Бету, Деулофеу.
Также не пропустите: Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов
-
Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
-
Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
Лента новостей
-
"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
"Торино" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А
-
Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе "Челси"
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси
-
Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов
-
Орлов высказался об игре Ерохина за "Зенит"
-
Перишич высказался о некоторых игроках "Реала" перед очным матчем
-
"Барселона" уже ведет переговоры с защитником "Челси"
-
1
Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
-
1
"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии А
-
1
Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!
-
2
Месси рассказал о важности импровизации в своей игре
-
Адейеми ответил на предложение "Барселоны"
-
Артета высказался об АПЛ
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
-
Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико"
-
Депай высказался перед матчем с "Баварией"
-
Жорди Альба обескуражил фанатов сменой имиджа (фото)
-
1
Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
-
У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17