"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии А

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"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии АФото: инстаграм "Эмполи"/Автор неизвестен

"Эмполи" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче 16-го тура Серии А.

"Эмполи" - "Удинезе" - 3:1

Голы: Деулофеу, 22 - 0:1, Стоянович, 49 - 1:1, Байрами, 59 - 2:1, Пинамонти, 78 - 3:1.

"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Тонелли, Вити (Романьоли, 66), Паризи, Хаас (Луперто, 82), Байрами (Хендерсон, 82), Журковски (Бандинелли, 81), Риччи (Штулац, 72), Кутроне, Пинамонти.

"Удинезе" - Сильвестри, Соппи (Яяло, 55), Перес (Самарджич, 79), Де Майо, Самир (Нюйтинк, 55), Удоджи, Арслан (Пуссетто, 65), Макенго, Саксесс (Несторовски, 79), Бету, Деулофеу.

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Комментарии

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