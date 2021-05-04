"Эмполи" вернулся в Серию А

Фото: твиттер "Эмполи"/Автор неизвестен

"Эмполи" своими выступлениями в Серии Б добился повышения и следующий сезон проведет в Серии А.

Тосканцы в 36-м туре Серии Б победили "Козенцу" (4:0) и за два тура до конца чемпионата обеспечили себе первое место, команда под руководством Алессио Диониси набрала 70 очков.

"Эмполи" вылетел из Серии А по итогам сезона 2018/2019 заняв итоговое 18 место.

Также не пропустите: Хави Мартинес покинет "Баварию". | http://soccernews.ru