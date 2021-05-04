"Эмполи" вернулся в Серию А
Фото: твиттер "Эмполи"/Автор неизвестен
"Эмполи" своими выступлениями в Серии Б добился повышения и следующий сезон проведет в Серии А.
Тосканцы в 36-м туре Серии Б победили "Козенцу" (4:0) и за два тура до конца чемпионата обеспечили себе первое место, команда под руководством Алессио Диониси набрала 70 очков.
"Эмполи" вылетел из Серии А по итогам сезона 2018/2019 заняв итоговое 18 место.
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