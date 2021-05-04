"Эмполи" вернулся в Серию А

Теги эмполисерия а

"Эмполи" вернулся в Серию АФото: твиттер "Эмполи"/Автор неизвестен

"Эмполи" своими выступлениями в Серии Б добился повышения и следующий сезон проведет в Серии А.

Тосканцы в 36-м туре Серии Б победили "Козенцу" (4:0) и за два тура до конца чемпионата обеспечили себе первое место, команда под руководством Алессио Диониси набрала 70 очков.

"Эмполи" вылетел из Серии А по итогам сезона 2018/2019 заняв итоговое 18 место.

Также не пропустите: Хави Мартинес покинет "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов