"Эмполи" - "Ювентус" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча десятого тура итальянской Серии А между "Эмполи" и "Ювентусом", в котором "старая синьора" одержала волевую победу.

Не пропустите: Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Эмполи". | http://soccernews.ru