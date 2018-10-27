"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча

Теги ювентусэмполи

"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча

В рамках 10 тура Серии А "Ювентус" в гостях сыграет с "Эмполи". В минувшие выходные туринцы впервые потеряли очки в рамках национального чемпионата, однако по-прежнему уверенно лидируют.

"Эмполи" выиграл лишь одну игру в Серии А и пребывает в зоне вылета. Сможет ли скромный клуб организовать проблемы чемпиону и лидеру? Узнаем в прямой трансляции на нашем сайте. 

Начало матча в субботу, 27 октября, в 19:00 (мск).

Не пропустите: Папа Карло в порядке - "Наполи" может оставить ЛЧ без одного из фаворитов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов