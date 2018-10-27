"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча

В рамках 10 тура Серии А "Ювентус" в гостях сыграет с "Эмполи". В минувшие выходные туринцы впервые потеряли очки в рамках национального чемпионата, однако по-прежнему уверенно лидируют.

"Эмполи" выиграл лишь одну игру в Серии А и пребывает в зоне вылета. Сможет ли скромный клуб организовать проблемы чемпиону и лидеру? Узнаем в прямой трансляции на нашем сайте.

Начало матча в субботу, 27 октября, в 19:00 (мск).

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