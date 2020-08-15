Эмре Белезоглу объявил о завершении карьеры
Известный турецкий футболист Эмре Белезоглу принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Полузащитник объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.
На клубном уровне Эмре выступал за "Галатасарай", "Интер", "Ньюкасл", "Фенербахче" (трижды), "Атлетико" и "Истанбул".
За сборную Турции хавбек провёл 101 матч и забил 9 голов. Бронзовый призёр ЧМ-2002 и Евро-2008.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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