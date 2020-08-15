Эмре Белезоглу объявил о завершении карьеры

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Эмре Белезоглу объявил о завершении карьеры

Известный турецкий футболист Эмре Белезоглу принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

На клубном уровне Эмре выступал за "Галатасарай", "Интер", "Ньюкасл", "Фенербахче" (трижды), "Атлетико" и "Истанбул".

За сборную Турции  хавбек провёл 101 матч и забил 9 голов. Бронзовый призёр ЧМ-2002 и Евро-2008.

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