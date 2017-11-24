Эмре Джан близок к переходу в "Ювентус"

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан, скорее всего, продолжит карьеру в "Ювентусе".

Как сообщают английские СМИ, стороны согласовали условия личного соглашения, однако детали договора не сообщаются.

Отметим, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года.

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