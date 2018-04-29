Эмре Джан близок к подписанию контракта с новым клубом

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, срок действия контракта которого с клубом истекает ближайшим летом, близок к подписанию контракта с туринским "Ювентусом".

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил агент 24-летнего хавбека "красных". В частности, он заявил: "Контракт с "Ювентусом"? Я очень, очень и очень оптимистичен в этом вопросе".

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Интер". | soccernews.ru