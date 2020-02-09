Эмре Джан: "Боруссия" должна научиться играть грязнее и фолить"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался о поражении в матче 21-го тура Бундеслиги с "Байером" (3:4). Об этом сообщает Kicker.

Футболист забил один из голов.

"Мы слишком легко получали контратаки. У команды невероятный потенциал, но нужно научиться одному - фолить и играть грязнее. Хотя я тут пока неделю.

Мы должны вместе защищаться от защитников и нападающих. Я верю в эту команду. Буду выкладываться на все сто и помогать. Я могу играть лучше", - сказал Джан.

Напомним, 26-летний футболист перешел в "Боруссию" из "Ювентуса" этой зимой на правах аренды.

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