Эмре Джан: "Боруссия" должна научиться играть грязнее и фолить"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался о поражении в матче 21-го тура Бундеслиги с "Байером" (3:4). Об этом сообщает Kicker.
Футболист забил один из голов.
"Мы слишком легко получали контратаки. У команды невероятный потенциал, но нужно научиться одному - фолить и играть грязнее. Хотя я тут пока неделю.
Мы должны вместе защищаться от защитников и нападающих. Я верю в эту команду. Буду выкладываться на все сто и помогать. Я могу играть лучше", - сказал Джан.
Напомним, 26-летний футболист перешел в "Боруссию" из "Ювентуса" этой зимой на правах аренды.
А еще: "Байер" в драматичном матче переиграл дортмундскую "Боруссию"| http://soccernews.ru
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|О
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|20
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Шальке
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Вольфсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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