Эмре Джан: "Было бы здорово поиграть с Роналду"

Новобранец "Ювентуса" Эмре Джан признался, что будет рад поиграть в одной команде с Криштиану Роналду, если тот переберется в Турин.

"Я не знаю, ведутся ли переговоры между "Ювентусом" и Роналду, я сосредоточен на себе. Однако, могу сказать, что было бы здорово поиграть с таким игроком, как Криштиану.

Наши цели на сезон? Серия А и Лига Чемпионов", - сказал Джан на своей презентации в Турине.

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