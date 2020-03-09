Эмре Джан: "Было предложение от "МЮ", но я не рассматривал этот вариант из-за прошлого в "Ливерпуле"

Теги эмре джанювентусборуссия дортмунд

Эмре Джан: "Было предложение от "МЮ", но я не рассматривал этот вариант из-за прошлого в "Ливерпуле"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Эмре Джан рассказал, что ему поступало предложение продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"У меня было три предложения из АПЛ, в том числе от "Манчестер Юнайтед". Однако я ни на секунду об этом не задумывался из-за прошлого в "Ливерпуле", - сказал Джан.

Футболист выступал в стене "красных" с 2014 по 2019 год. Сейчас футболист играет в аренде в "Боруссии".

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