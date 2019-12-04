Эмре Джан извинился перед болельщицей, который он разбил очки

Игрок "Ювентуса" Эмре Джан принес извинения болельщице, которой разбил очки.

Напомним, перед матчем 14-го тура Серии А "Ювентус" - "Сассуоло" (2:2) футболист на разминке попал мячом в лицо фанатки туринцев Розелле Борнео. Об этом девушка сообщила в своем твиттере, приложив фото с заклеенными очками.

Джан, увидев это сообщение, извинился и пообещал искупить вину.

"Привет! Прошу простить меня за то, что попал мячом, я не специально. Могу ли я возместить ущерб, отправив тебе футболку "Ювентуса" с автографом? Напиши мне в личные сообщение и мы решим", - написал игрок.

В этом сезоне футболист участвовал всего в 4 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

Не пропустите: "Ювентус" предложит Дибале улучшенный контракт| http://soccernews.ru