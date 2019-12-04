Эмре Джан извинился перед болельщицей, который он разбил очки
Игрок "Ювентуса" Эмре Джан принес извинения болельщице, которой разбил очки.
Напомним, перед матчем 14-го тура Серии А "Ювентус" - "Сассуоло" (2:2) футболист на разминке попал мячом в лицо фанатки туринцев Розелле Борнео. Об этом девушка сообщила в своем твиттере, приложив фото с заклеенными очками.
Ciao @emrecan_, oggi in riscaldamento una tua pallonata in faccia mi ha distrutto gli occhiali ⚪️⚫️ @juventusfc #JuveSassuolo pic.twitter.com/AV5j6d2wbW— Rossella Borneo (@RossB92) 1 декабря 2019 г.
Джан, увидев это сообщение, извинился и пообещал искупить вину.
"Привет! Прошу простить меня за то, что попал мячом, я не специально. Могу ли я возместить ущерб, отправив тебе футболку "Ювентуса" с автографом? Напиши мне в личные сообщение и мы решим", - написал игрок.
В этом сезоне футболист участвовал всего в 4 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.
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|Команда
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|37
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|3
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|30
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|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
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|14
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|Парма
|14
|18
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|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
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|14
|Сассуоло
|13
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|Лечче
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|Сампдория
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|Дженоа
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|14
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