Эмре Джан может остаться в "Ливерпуле"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Эмре Джан может остаться в своем клубе и на следующий сезон, информирует The Times.

По сведениям издания, 24-летний хавбек, у которого летом текущего года истекает срок действия контракта с "красными", до сих пор не определился со своим будущим. При этом немец продолжает контактировать с мерсисайдцами на предмет подписания нового соглашения на улучшенных для себя условиях.

Напомним, "Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара. | soccernews.ru