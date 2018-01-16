Эмре Джан может остаться в "Ливерпуле"

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Эмре Джан может остаться в "Ливерпуле"Полузащитник английского "Ливерпуля" Эмре Джан может остаться в своем клубе и на следующий сезон, информирует The Times.

По сведениям издания, 24-летний хавбек, у которого летом текущего года истекает срок действия контракта с "красными", до сих пор не определился со своим будущим. При этом немец продолжает контактировать с мерсисайдцами на предмет подписания нового соглашения на улучшенных для себя условиях.

Напомним, "Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара. | soccernews.ru

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