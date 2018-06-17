Эмре Джан на следующей неделе станет игроком "Ювентуса"

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Эмре Джан на следующей неделе станет игроком "Ювентуса"

Экс-игрок "Ливверпуля" Эмре Джан на следующей неделе присоединится к "Ювентусу".

Как сообщает Football Italia, в четверг игрок пройдет медицинское обследование, а пятницу заключит с туринцами контракт.

Напомним, что Джан перейдет в "Ювентус" в качестве свободного агента.

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