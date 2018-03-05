Эмре Джан назвал цель "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан рассказал, какие цели ставит клуб в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов играют лучшие, и мне кажется, что у нас великолепная команда. В этом турнире возможно все. Лига Чемпионов будоражит наши умы. К каждому сопернику мы относимся с должным уважением и рассчитываем, что будем побеждать и дальше.

В Лиге Чемпионов мы ставим перед собой самые высокие цели. Сейчас, когда мы зашли в этом турнире так далеко, это должно стать нашей задачей. Если мыслить категориями "хорошо, посмотрим, что из этого получится", далеко не пробьешься. Мы хотим выиграть турнир, и неважно, кто у нас будет в соперниках. В Лиге Чемпионов возможно практически все что угодно, и мы отдадим все силы" - приводит слова Джана сайт УЕФА.

Напомним, что 6 марта "Ливерпуль" проведет ответную игру 1/8 финала против "Порту". Первая игра завершилась победой мерсисайдцев (5:0).

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