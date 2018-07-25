Эмре Джан назвал главную цель "Ювентуса" на новый сезон

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Эмре Джан назвал главную цель "Ювентуса" на новый сезон

Новичок "Ювентуса" Эмре Джан рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

"Наша главная цель - скудетто, но, конечно, мы хотим выиграть и Лигу Чемпионов. Нет, мы не идем туда просто так с мыслями типа "ну, посмотрим, что получится". "Ювентус" всегда пытался выиграть Лигу Чемпионов" - приводит слова Джана Football Italia.

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