Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов

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Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан дал комментарии после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

"Считаю неправильным, когда играешь в Лиге Чемпионов и не находишь мотивации. На мой взгляд, мы сыграли неплохо, прошли в следующий раунд. Не хотелось бы дальше встретиться с английскими командами, но, по большему счету, не имеет значения, кто нам достанется" - приводит слова Джана Goal.com.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Порту". | http://soccernews.ru

комментарии
Олег

реал мадрид вам ливерпульцы, вот и будет мотивация

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эльдарХан

думаеться там будет уже конец)))

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