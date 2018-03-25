Эмре Джан озвучил свои финансовые требования "Ливерпулю"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан озвучил финансовые требования своему клубу, информирует Express.

Так, по сведениям издания, 24-летний хавбек уведомил руководство "красных", контракт с которыми у него рассчитан до лета текущего года, что он готов будет подписать новое соглашение, если его оклад будет увеличен до 230-ти тысяч евро в неделю, что будет равняться 12-ти миллионам евро в год.

Напомним, Эмре Джан не сыграет с Бразилией. | soccernews.ru