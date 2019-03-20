Эмре Джан: "После жеста Симеоне Роналду мог праздновать голы, как хотел"

Теги ювентусаяксэмре джанкриштиану роналду

Эмре Джан: "После жеста Симеоне Роналду мог праздновать голы, как хотел"

Игрок "Ювентуса" Эмре Джан заявил, что Криштиану Роналду может праздновать голы как хочет. Об этом сообщает Bild.

Напомним, в ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) Роналду отпраздновал забитый гол, схватив себя за пах, спародировав таким образом главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

"Не хочу оценивать этот жест, однако после того, как это сделал Симеоне, Роналду может праздновать голы как угодно. Все знали, кому это адресовано. Я очень обрадовался хет-трику португальцу, в первой игре было сложно. Он хотел ответить и сделал это, забив три гола", - сказал Джан. 

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Аяксом". Матчи пройдут 10 и 16 апреля.

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