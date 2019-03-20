Эмре Джан: "После жеста Симеоне Роналду мог праздновать голы, как хотел"
Игрок "Ювентуса" Эмре Джан заявил, что Криштиану Роналду может праздновать голы как хочет. Об этом сообщает Bild.
Напомним, в ответном матче "Ювентус" - "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) Роналду отпраздновал забитый гол, схватив себя за пах, спародировав таким образом главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.
"Не хочу оценивать этот жест, однако после того, как это сделал Симеоне, Роналду может праздновать голы как угодно. Все знали, кому это адресовано. Я очень обрадовался хет-трику португальцу, в первой игре было сложно. Он хотел ответить и сделал это, забив три гола", - сказал Джан.
В 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" встретится с "Аяксом". Матчи пройдут 10 и 16 апреля.
А еще: ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" интересуются вингером "Ювентуса"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Санчеш: "Я несчастлив в "Баварии"
-
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ
-
"Ювентус" сможет участвовать в турнире в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
-
"Манчестер Сити" и "Челси" поборются за трансферную цель "Атлетико"
-
Анчелотти: "Зидан и "Реал" - идеальный союз"
-
"Ньюкасл" предложит главному тренеру новый контракт
-
Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"
-
В окружении Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании игрока покинуть ЦСКА
-
Нойер и Вернер - в старте Германии на матч с Сербией
-
Санчо может летом стать игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Ахметов: "Криштиану Роналду - мой кумир"
-
Эмре Джан: "После жеста Симеоне Роналду мог праздновать голы, как хотел"
-
РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков
-
Дзюба: "Моя статистика больше вас напрягает"
-
"Барселона" интересуется Лукой Йовичем
-
Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"
-
Секретарь ОНК попросил прокуратуру Москвы допустить к Кокорину врачей "Зенита"
-
Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии"
-
"Атлетико" вступает в борьбу за Рабьо
-
1
Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4