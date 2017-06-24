Эмре Джан повредился на тренировке сборной Германии

Хавбек сборной Германии Эмре Джан получил повреждение на тренировке, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист, вероятно, не сыграет в последнем матче группового этапа Кубка Конфедераций с Камеруном.

Матч между сборными Германии и Камеруна состоится завтра в 18:00.

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