Эмре Джан повредился на тренировке сборной Германии

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Эмре Джан повредился на тренировке сборной Германии

Хавбек сборной Германии Эмре Джан получил повреждение на тренировке, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист, вероятно, не сыграет в последнем матче группового этапа Кубка Конфедераций с Камеруном.

Матч между сборными Германии и Камеруна состоится завтра в 18:00.

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