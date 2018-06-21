Эмре Джан прилетел в Турин

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Эмре Джан прилетел в Турин

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан прилетел в Турин для прохождения медобследования перед переходом в "Ювентус".

Эта информация была подтверждена в официальном твиттере "бьянконери".

Напомним, что 24-летний Джан является свободным агентом, поэтому достанется "Ювентусу" бесплатно. 

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